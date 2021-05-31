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Влада Білорусі звинуватила главреда і журналіста TUT.ВУ в співучасті в несплаті податків

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Мінськ, Понеділок 31 травня 2021 20:11
Влада Білорусі звинуватила главреда і журналіста TUT.ВУ в співучасті в несплаті податків Колаж РБК-Україна: головний редактор TUT.BY Марина Золотова та журналіст Олена Толкачова
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головного редактора Марину Золотову і журналістку Олену Толкачову новинного порталу TUT.ВУ влада Білорусі звинуватила у співучасті в несплаті податків. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомила Білоруська Асоціація журналістів (БАЖ).

Зазначається, що сьогодні, 31 травня, Мінський міський суд у закритому режимі розглянув скаргу на поміщення під варту головного редактора TUT.BY Марини Золотової та журналіста порталу Олени Толкачової. За даними Асоціації, їх звинуватили у співучасті в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

За інформацією БАЖ, суд залишив головреда і журналістку під вартою. Вони перебувають у СІЗО №1, так звану "володарку".

Всього по справі TUT.BY затримано 15 осіб, у тому числі співробітники редакції, які по своїй роботі не пов'язані з її економічною діяльністю та сплатою податків.

Нагадаємо, раніше в Білорусі затримали 15 осіб після блокування опозиційного порталу TUT.BY. Серед них як співробітники сайту, так і інші люди.

Відзначимо,18 травня в Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY.

Причиною стало те, що прокуратура нібито встановила "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації" на порталі.

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