Власти Беларуси намерены отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси считает необходимым отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике. Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.

Об этом заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" .

По его словам, попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться.

"В ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", - заявил представитель МВД.

Отметим, бело-красно-белый флаг Беларуси являлся символом масштабных протестов в стране. Несколько месяцев белорусы требовали отставки Александра Лукашенко.