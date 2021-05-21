Власти Беларуси намерены отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси считает необходимым отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике. Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.
Об этом заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".
По его словам, попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться.
"В ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", - заявил представитель МВД.
Отметим, бело-красно-белый флаг Беларуси являлся символом масштабных протестов в стране. Несколько месяцев белорусы требовали отставки Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что белорусов с марта начали штрафовать за использование бело-красно-белого флага. За использование такого флага гражданам придется уплатить 580 белорусских рублей.
В конце декабря Лукашенко назвал протесты в Беларуси "попыткой возродить нацизм". Тогда же Лукашенко сравнил бело-красно-белый флаг с нацистской символикой.