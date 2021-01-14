Белорусов с марта начнут штрафовать за бело-красно-белые флаги

Фото: протестующий держит бело-красно-белый флаг (facebook com SputnikPolskaOfficial)

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал обновление Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об админнарушениях. В новых кодексах предусмотрен штраф за бело-красно-белые флаги.

Об этом сообщил приближенный к окружению Лукашенко Telegam-канал "Пул первого".

Официально обновленные кодексы еще не опубликованы, но, как пишет "Пул первого", за использование бело-красного-белого флага белорусам придется заплатить 580 белорусских рублей, а юридических лиц будут штрафовать на 1740 белорусских рублей.

Новые кодексы вступят в силу 1 марта 2021 года.

Отметим, бело-красно-белый флаг является историческим национальным флагом Беларуси. Бело-красно-белый флаг был флагом Белорусской Народной Республики в 1918 году и флагом Республики Беларусь в 1991-1995 годах. После прихода к власти Лукашенко бело-красно-белый флаг сменил флаг Белорусской ССР.

Бело-красно-белый флаг активно используется участниками акций протеста, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Напомним, в конце декабря Лукашенко назвал протесты в Беларуси "попыткой возродить нацизм". Тогда же Лукашенко сравнил бело-красно-белый флаг с нацистской символикой.