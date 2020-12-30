Лукашенко о протестах: попытка возродить нацизм провалилась

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что протесты в Беларуси являются якобы попыткой возродить нацизм. Он также считает, что она провалилась.

Об этом он заявил при посещении минского ОМОНа, передает БЕЛТА.

По его словам, протесты утихли и люди увидели, что ведущую роль в организации протестов играют "зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты".

"Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что попытка возродить подобное дни фактически захлебнулась по простой причине.

"Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина (во Второй мировой войне, - ред.)", - добавил Лукашенко.

Отметим, протесты в Беларуси продолжаются после выборов президента в августе 2020 года, наиболее массовые акции проходят по выходным, участников протестов постоянно задерживают.

Также ранее сообщалось, что Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси.