Влада Білорусі має намір віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки

Головне управління по боротьбі з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі вважає за необхідне віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки. Його можна буде використовувати тільки у фільмах, театральних постановках, в архівній і музейній роботі.
Про це заступник начальника Губопік Михайло Бедункевич заявив в інтерв'ю виданню "СБ. Беларусь сегодня".
За його словами, спроби ходити вулицями з бчб-прапорами будуть дуже жорстко припинятися.
"Найближчим часом будемо виступати з ініціативою щодо включення в список нацистської символіки бчб-прапора, що використовувався всіма колабораціоністськими організаціями на території БРСР в роки окупації", - заявив представник МВС.
Зазначимо, біло-червоно-білий прапор Білорусі був символом масштабних протестів в країні. Кілька місяців білоруси вимагали відставки Олександра Лукашенка.
Раніше повідомлялося, що білорусів з березня почали штрафувати за використання біло-червоно-білого прапора. За використання такого прапора громадянам доведеться сплатити 580 білоруських рублів.
Наприкінці грудня Лукашенко назвав протести в Білорусі "спробою відродити нацизм". Тоді ж Лукашенко порівняв біло-червоно-білий прапор з нацистською символікою.