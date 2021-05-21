RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Влада Білорусі має намір віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки

Автор: Анастасія Рокитна

Головне управління по боротьбі з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі вважає за необхідне віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки. Його можна буде використовувати тільки у фільмах, театральних постановках, в архівній і музейній роботі.

Про це заступник начальника Губопік Михайло Бедункевич заявив в інтерв'ю виданню "СБ. Беларусь сегодня".

За його словами, спроби ходити вулицями з бчб-прапорами будуть дуже жорстко припинятися.

"Найближчим часом будемо виступати з ініціативою щодо включення в список нацистської символіки бчб-прапора, що використовувався всіма колабораціоністськими організаціями на території БРСР в роки окупації", - заявив представник МВС.

Зазначимо, біло-червоно-білий прапор Білорусі був символом масштабних протестів в країні. Кілька місяців білоруси вимагали відставки Олександра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що білорусів з березня почали штрафувати за використання біло-червоно-білого прапора. За використання такого прапора громадянам доведеться сплатити 580 білоруських рублів.

Наприкінці грудня Лукашенко назвав протести в Білорусі "спробою відродити нацизм". Тоді ж Лукашенко порівняв біло-червоно-білий прапор з нацистською символікою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьфлаг