Влада Білорусі має намір віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки

Головне управління по боротьбі з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі вважає за необхідне віднести біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки. Його можна буде використовувати тільки у фільмах, театральних постановках, в архівній і музейній роботі.

Про це заступник начальника Губопік Михайло Бедункевич заявив в інтерв'ю виданню "СБ. Беларусь сегодня" .

За його словами, спроби ходити вулицями з бчб-прапорами будуть дуже жорстко припинятися.

"Найближчим часом будемо виступати з ініціативою щодо включення в список нацистської символіки бчб-прапора, що використовувався всіма колабораціоністськими організаціями на території БРСР в роки окупації", - заявив представник МВС.

Зазначимо, біло-червоно-білий прапор Білорусі був символом масштабних протестів в країні. Кілька місяців білоруси вимагали відставки Олександра Лукашенка.