Власти Беларуси готовы к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране

По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. В разговоре Макей подтвердил готовность к диалогу с зарубежными партнерами.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство "Белта".

"Глава МИД Беларуси подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране.

Напомним, ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает результаты президентских выборов в Беларуси, а также не признает действующего президента Александра Лукашенко.

Также результаты выборов в Беларуси не признали в Европейском союзе, заявив, что президентство Лукашенко нельзя считать легитимным.