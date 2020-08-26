Влада Білорусі готова до діалогу з іноземними партнерами щодо ситуації в країні

За ініціативою італійської сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо. У розмові Макей підтвердив готовність до діалогу з іноземними партнерами.

Про це повідомляє білоруське державне агентство "Белта".

"Глава МЗС Білорусі підкреслив важливість об'єктивної, всебічної оцінки останніх подій, запевнивши в готовності до конструктивного діалогу з іноземними партнерами по даній темі без погроз і втручання у внутрішні справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Радбез Білорусі прийняв постанову про стабілізацію ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка не визнає результати президентських виборів у Білорусі, а також не визнає чинного президента Олександра Лукашенка.

Також результати виборів в Білорусі не визнали в Європейському союзі, заявивши, що президентство Лукашенко не можна вважати легітимним.