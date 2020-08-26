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Власти Беларуси готовы к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране

Минск, Среда 26 августа 2020 16:46
Власти Беларуси готовы к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране
Фото: Владимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Максим Зайченко

По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. В разговоре Макей подтвердил готовность к диалогу с зарубежными партнерами.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство "Белта".

"Глава МИД Беларуси подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране.

Напомним, ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает результаты президентских выборов в Беларуси, а также не признает действующего президента Александра Лукашенко.

Также результаты выборов в Беларуси не признали в Европейском союзе, заявив, что президентство Лукашенко нельзя считать легитимным.

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