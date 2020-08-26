ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада Білорусі готова до діалогу з іноземними партнерами щодо ситуації в країні

Мінськ, Середа 26 серпня 2020 16:46
Влада Білорусі готова до діалогу з іноземними партнерами щодо ситуації в країні
Фото: Володимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Максим Зайченко

За ініціативою італійської сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо. У розмові Макей підтвердив готовність до діалогу з іноземними партнерами.

Про це повідомляє білоруське державне агентство "Белта".

"Глава МЗС Білорусі підкреслив важливість об'єктивної, всебічної оцінки останніх подій, запевнивши в готовності до конструктивного діалогу з іноземними партнерами по даній темі без погроз і втручання у внутрішні справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Радбез Білорусі прийняв постанову про стабілізацію ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка не визнає результати президентських виборів у Білорусі, а також не визнає чинного президента Олександра Лукашенка.

Також результати виборів в Білорусі не визнали в Європейському союзі, заявивши, що президентство Лукашенко не можна вважати легітимним.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьЕвросоюзпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся