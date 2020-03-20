Влада Австрії продовжили карантинні заходи до середини квітня

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Карантинні заходи в Австрії продовжили до 13 квітня

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про продовження терміну карантинних заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Таким чином, до 13 квітня залишаються закритими навчальні заклади. Також в країні заборонені всі масові заходи, не працюють ресторани і магазини, крім супермаркетів і аптек.

Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер високо оцінив поведінку громадян, які здебільшого дотримуються даних заходів.

"Але зараз близько 5 відсотків не дотримуються цього", - сказав він.

Нехаммер попереджає про необхідність дотримуватися "правило відстані 1 метр". За недотримання карантинних заходів загрожує штраф до 3,6 тис. євро.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу Крім того, з вівторка в країні припинили роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.