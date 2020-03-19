В Австрии на карантин закрыли горнолыжный регион

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По состоянию на 19 марта в Австрии зафиксировано 1843 случая заражения коронавирусом

Правительство Австрии ввело карантинный режим для западного региона Тироль, который стал центром вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Standard.

Сообщается, что особый режим был введен с полуночи четверга, 19 марта, во всех 279 населенных пунктах земли.

Жителям разрешено покидать города только в том случае, если в населенных пунктах нет врача, аптеки, супермаркета или банка. Все горнолыжные курорты были также закрыты - ранее именно они стали эпицентром инфицирования вирусом.

По состоянию на 19 марта в Австрии зафиксировано 1843 случая заражения коронавирусом, из них в Тироле - 437.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Кроме того, со вторника в стране прекратили работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Также, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Австрии со времен Второй мировой войны.