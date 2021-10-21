Власть способна планировать "на один шаг вперед", но это не про стратегическую политику, - Рудык

По ее мнению, никакого ответа на этот вызов монобольшинство не озвучивает, потому что планирование их политики сводится максимум к одному шагу вперед. Оппозиция же предлагает несколько последовательных решений, результат которых можно спрогнозировать.

"Текущий проект бюджета-2022 не соответствует тем вызовам, которые стоят перед украинским обществом. Дополнительное финансирование зарплат медиков - это хорошо, но недостаточно для защиты людей от коронавируса. В бюджете не нашлось достаточных денег для кислородных станций, поэтому все еще остается проблема по обеспечению медиков всем необходимым. Есть в бюджете деньги на поддержку предпринимателей, страдающих от экономического кризиса и ограничений, связанных с коронавируса Нет. Ни копейки. Предусмотрено ли в бюджете достаточно денег, чтобы инвестировать в энергосбережение и современные технологии, которые позволяют экономить газ, и обезопасить страну от "газовых войн"? Нет", - отметила Кира Рудык.

По ее словам, это все - очередные яркие подтверждения абсолютно непоследовательной и бессистемной политики действующей власти.

"Долгосрочным решением проблем с тарифами является энергосбережение. В первую очередь - энергосбережение жилого фонда и модернизация теплосетей. Это позволит и людям, и государству сэкономить каждой следующей зимой и решить вопрос тарифов и субсидий в долгосрочной перспективе. Необходима также реальная программа поддержки предприятий, чтобы тысячи украинцев не потеряли работу из-за очередного локдауна и другие последствия коронавирусного кризиса. В 2022 году очень важно инвестировать в медицину", - объясняет Рудык.

Поэтому, добавила политик, "Голос" настаивает: согласно закону народного депутата партии Инны Совсун, в государственном бюджете на 2022 год должны быть заложены средства на закупку кислородных станций. И так необходимо следовать до 5% финансирования медицины от ВВП.