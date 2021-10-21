Влада здатна планувати хіба "на один крок вперед", але це не про стратегічну політику, - Рудик

На її думку, жодної відповіді на цей виклик монобільшість не озвучує, тому що планування їхньої політики зводиться максимум до одного кроку вперед. Опозиція ж пропонує декілька послідовних рішень, результат яких можна спрогнозувати.

"Поточний проект бюджету-2022 не відповідає тим викликам, що стоять перед українським суспільством. Додаткове фінансування зарплат медиків - це добре, але недостатньо для захисту людей від коронавірусу. В бюджеті не знайшлося достатніх грошей для кисневих станцій, тому все ще залишається проблема із забезпечення медиків необхідним. Чи є у бюджеті гроші на підтримку підприємців, що страждають від економічної кризи та обмежень, пов'язаних з коронавірусом? Ні. Жодної копійки. Чи передбачено у бюджеті достатньо грошей, щоб інвестувати в енергозбереження та сучасні технології, які дозволяють заощаджувати газ та убезпечити країну від "газових війн"? Ні", - зазначила Кіра Рудик.

За її словами, це все - чергові яскраві підтвердження абсолютно непослідовної й безсистемної політики чинної влади.

"Довгостроковим рішенням проблем з тарифами є енергозбереження. В першу чергу - енергозбереження житлового фонду та модернізація тепломереж. Це дозволить і людям, і державі зекономити кожної наступної зими та вирішити питання тарифів і субсидій у довготривалій перспективі. Необхідна також реальна програма підтримки підприємств, щоб тисячі українців не втратили роботу через черговий локдаун та інші наслідки коронавірусної кризи. У 2022 році дуже важливо інвестувати в медицину", - пояснює Рудик.

Тому, додала політик, "Голос" наполягає: згідно з законом народної депутатки партії Інни Совсун, у державному бюджеті на 2022 рік мають бути закладені кошти на закупівлю кисневих станцій. І так необхідно прямувати до 5% фінансування медицини від ВВП.