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Рудык: Рада должна принимать законы так, чтобы потом не пришлось их переделывать

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Киев, Среда 20 октября 2021 12:00
Рудык: Рада должна принимать законы так, чтобы потом не пришлось их переделывать Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада текущего созыва приняла действительно важные и полезные законы, среди которых судебная реформа, антикоррупционный блок. Но эти законы не выполняются, потому что власти не хватает политической воли.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Мы принимаем действительно хорошие законы: например, судебная реформа, которую мы приняли в июле. Но эти законы блокируются исполнением. Ведь несмотря на то, что у нас есть качественные антикоррупционные законы, созданные антикоррупционные органы, все еще нет "политической воли", чтобы избрали руководителя ГБР, руководителя САП. А сейчас еще вопрос с избранием руководителя НАБУ", - заявила Рудык.

Вряд ли политическая воля появится при этой власти. Последние заявления руководства парламента свидетельствуют о том, что они выбрали количество, а не качество. И это категорически неправильно, убеждена Рудык.

"Нам нужно принимать законы так, чтобы потом не пришлось их переделывать. Парламент должен работать максимально эффективно с надеждой на то, что когда власть изменится (или по крайней мере начнет прислушиваться к оппозиции) и работать эффективно, что эти законы смогут заработать", - добавляет нардеп.

Начнет ли власть прислушиваться к оппозиции - вопрос риторический, убеждена Рудык.

"Мы видим, что власть сейчас делает наступление на все независимые институты, начиная с Нацбанка, заканчивая ГБР. Поэтому ожидать, что даже очень хороший закон будет работать так, как он написан, сейчас не приходится", - заключает она.

Как сообщалось, ранее в "Голосе" заявляли, что малый и средний бизнес в Украине должен бороться со многими вызовами попутно. В то же время власть вместо поддержки только добавляет сложностей.

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