Рудык: Рада должна принимать законы так, чтобы потом не пришлось их переделывать

Верховная рада текущего созыва приняла действительно важные и полезные законы, среди которых судебная реформа, антикоррупционный блок. Но эти законы не выполняются, потому что власти не хватает политической воли.

"Мы принимаем действительно хорошие законы: например, судебная реформа, которую мы приняли в июле. Но эти законы блокируются исполнением. Ведь несмотря на то, что у нас есть качественные антикоррупционные законы, созданные антикоррупционные органы, все еще нет "политической воли", чтобы избрали руководителя ГБР, руководителя САП. А сейчас еще вопрос с избранием руководителя НАБУ", - заявила Рудык.

Вряд ли политическая воля появится при этой власти. Последние заявления руководства парламента свидетельствуют о том, что они выбрали количество, а не качество. И это категорически неправильно, убеждена Рудык.

"Нам нужно принимать законы так, чтобы потом не пришлось их переделывать. Парламент должен работать максимально эффективно с надеждой на то, что когда власть изменится (или по крайней мере начнет прислушиваться к оппозиции) и работать эффективно, что эти законы смогут заработать", - добавляет нардеп.

Начнет ли власть прислушиваться к оппозиции - вопрос риторический, убеждена Рудык.

"Мы видим, что власть сейчас делает наступление на все независимые институты, начиная с Нацбанка, заканчивая ГБР. Поэтому ожидать, что даже очень хороший закон будет работать так, как он написан, сейчас не приходится", - заключает она.