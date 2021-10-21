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Власть способна планировать "на один шаг вперед", но это не про стратегическую политику, - Рудык

Новина українською →
Киев, Четверг 21 октября 2021 12:02
Власть способна планировать "на один шаг вперед", но это не про стратегическую политику, - Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня у власти нет никаких стратегических планов. Каждый малый, средний предприниматель, каждый представитель промышленности говорит, что имеет только два варианта: закрыться до весны или поднять цены на 20-30%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

По ее мнению, никакого ответа на этот вызов монобольшинство не озвучивает, потому что планирование их политики сводится максимум к одному шагу вперед. Оппозиция же предлагает несколько последовательных решений, результат которых можно спрогнозировать.

"Текущий проект бюджета-2022 не соответствует тем вызовам, которые стоят перед украинским обществом. Дополнительное финансирование зарплат медиков - это хорошо, но недостаточно для защиты людей от коронавируса. В бюджете не нашлось достаточных денег для кислородных станций, поэтому все еще остается проблема по обеспечению медиков всем необходимым. Есть в бюджете деньги на поддержку предпринимателей, страдающих от экономического кризиса и ограничений, связанных с коронавируса Нет. Ни копейки. Предусмотрено ли в бюджете достаточно денег, чтобы инвестировать в энергосбережение и современные технологии, которые позволяют экономить газ, и обезопасить страну от "газовых войн"? Нет", - отметила Кира Рудык.

По ее словам, это все - очередные яркие подтверждения абсолютно непоследовательной и бессистемной политики действующей власти.

"Долгосрочным решением проблем с тарифами является энергосбережение. В первую очередь - энергосбережение жилого фонда и модернизация теплосетей. Это позволит и людям, и государству сэкономить каждой следующей зимой и решить вопрос тарифов и субсидий в долгосрочной перспективе. Необходима также реальная программа поддержки предприятий, чтобы тысячи украинцев не потеряли работу из-за очередного локдауна и другие последствия коронавирусного кризиса. В 2022 году очень важно инвестировать в медицину", - объясняет Рудык.

Поэтому, добавила политик, "Голос" настаивает: согласно закону народного депутата партии Инны Совсун, в государственном бюджете на 2022 год должны быть заложены средства на закупку кислородных станций. И так необходимо следовать до 5% финансирования медицины от ВВП.

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что Верховная рада текущего созыва приняла действительно важные и полезные законы, среди которых судебная реформа, антикоррупционный блок. Но эти законы не выполняются, потому что власти не хватает политической воли.

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Кира Рудик
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