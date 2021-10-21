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Влада здатна планувати хіба "на один крок вперед", але це не про стратегічну політику, - Рудик

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 12:02
Влада здатна планувати хіба "на один крок вперед", але це не про стратегічну політику, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні влада не має жодних стратегічних планів. Кожен малий, середній підприємець, кожен представник промисловості говорить, що має два тільки варіанти: закритися до весни або підняти ціни на 20-30%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

На її думку, жодної відповіді на цей виклик монобільшість не озвучує, тому що планування їхньої політики зводиться максимум до одного кроку вперед. Опозиція ж пропонує декілька послідовних рішень, результат яких можна спрогнозувати.

"Поточний проект бюджету-2022 не відповідає тим викликам, що стоять перед українським суспільством. Додаткове фінансування зарплат медиків - це добре, але недостатньо для захисту людей від коронавірусу. В бюджеті не знайшлося достатніх грошей для кисневих станцій, тому все ще залишається проблема із забезпечення медиків необхідним. Чи є у бюджеті гроші на підтримку підприємців, що страждають від економічної кризи та обмежень, пов'язаних з коронавірусом? Ні. Жодної копійки. Чи передбачено у бюджеті достатньо грошей, щоб інвестувати в енергозбереження та сучасні технології, які дозволяють заощаджувати газ та убезпечити країну від "газових війн"? Ні", - зазначила Кіра Рудик.

За її словами, це все - чергові яскраві підтвердження абсолютно непослідовної й безсистемної політики чинної влади.

"Довгостроковим рішенням проблем з тарифами є енергозбереження. В першу чергу - енергозбереження житлового фонду та модернізація тепломереж. Це дозволить і людям, і державі зекономити кожної наступної зими та вирішити питання тарифів і субсидій у довготривалій перспективі. Необхідна також реальна програма підтримки підприємств, щоб тисячі українців не втратили роботу через черговий локдаун та інші наслідки коронавірусної кризи. У 2022 році дуже важливо інвестувати в медицину", - пояснює Рудик.

Тому, додала політик, "Голос" наполягає: згідно з законом народної депутатки партії Інни Совсун, у державному бюджеті на 2022 рік мають бути закладені кошти на закупівлю кисневих станцій. І так необхідно прямувати до 5% фінансування медицини від ВВП.

Як повідомлялось, раніше Рудик заявляла, що Верховна рада поточного скликання ухвалила справді важливі й корисні закони, серед яких судова реформа, антикорупційний блок. Але ці закони не виконуються, бо владі бракує політичної волі.

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Кіра Рудик
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