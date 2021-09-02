Власть намеренно перекладывает ответственность за повышение тарифов на регионы, - "УДАР"

Власть намеренно перекладывает ответственность за повышение тарифов на газ в 15 тыс. гривен за тысячу кубов газа на местные власти, заставляя покрывать разницу в цене граждан.
Об этом заявил представитель "УДАРа Виталия Кличко" Павел Розенко.
"Кто тариф на газ утверждает? Центральная власть. А как местной власти качать тепло, когда газ стоит 15 тыс. грн? Для того, чтобы покрыть разницу в следующий отопительный сезон, из бюджета Киева нужно выделить 3,5 млрд грн", - говорит Розенко.
По его словам, полгода назад власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене от 7грн/куб, а теперь он стоит вдвое дороже.
"Последние два месяца "Нафтогаз" закачивает в хранилища газ с рынка по цене 14-15 тыс. грн за тысячу кубометров газа. И они завтра будут продавать этот газ уже не по 7, а по 15 тыс. грн. Они полгода назад говорили: "Нет, мы газ по 7-8-10 закупать не будем, это очень дорого". Кто будет покрывать разницу между 7 и 15 грн за куб газа? Киевляне", - подытожил Розенко.
Как сообщалось, Европа оказалась в заложниках "Газпрома". Монополист, подогрев и так высокие цены на газ, прозрачно намекнул ЕС, что самое время ускорить запуск газопровода "Северный поток-2". И хотя в Украине стоимость газа для населения зафиксирована до конца следующего отопительного сезона, скачки котировок на голубое топливо в Европе не пройдут бесследно для промышленности, чья продукция наверняка подорожает. Местные власти также ожидают повышения тарифов на отопление и горячую воду. Подробнее - в статье РБК-Украина.