Влада навмисно перекладає відповідальність за підвищення тарифів на регіони, - "УДАР"

Влада навмисно перекладає відповідальність за підвищення тарифів на газ до 15 тис. гривень за тисячу кубів газу на місцеву владу, змушуючи покривати різницю в ціні громадян.

"Хто тариф на газ затверджує? Центральна влада. А як місцевій владі качати тепло, коли газ коштує 15 тис. грн? Для того, щоб покрити різницю у наступний опалювальний сезон, з бюджету Києва потрібно виділити 3,5 млрд грн", - говорить Розенко.

За його словами, півроку тому влада відмовилась закачувати газ у сховища за ціною від 7грн/куб, а тепер він коштує вдвічі дорожче.

"Останні два місяці "Нафтогаз" закачує у сховища газ з ринку за ціною 14-15 тис. грн за тисячу кубометрів газу. І вони завтра будуть продавати цей газ уже не по 7, а по 15 тис. грн. Вони півроку тому говорили: "Ні, ми газ по 7-8-10 закупати не будемо, це дуже дорого". Хто буде покривати різницю між 7 і 15 грн за куб газу? Кияни", - підсумував Розенко.