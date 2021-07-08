Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине

Европа оказалась в заложниках "Газпрома". Монополист, подогрев и так высокие цены на газ, прозрачно намекнул ЕС, что самое время ускорить запуск газопровода "Северный поток-2". И хотя в Украине стоимость газа для населения зафиксирована до конца следующего отопительного сезона, скачки котировок на голубое топливо в Европе не пройдут бесследно для промышленности, чья продукция наверняка подорожает. Местные власти также ожидают повышения тарифов на отопление и горячую воду. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

В Европе возник дефицит газа, из-за чего его стоимость резко выросла. К началу этой недели котировки на хабе TTF в Нидерландах достигли 464 долларов/тысячу куб. м, показав 13-летний максимум. После чего во вторник резко обвалились на 11% – до 414 долларов. Тогда как, к примеру, еще во второй половине мая цена была 290 долларов – на тот момент минимум с начала года.

Шантаж "Газпрома" и не только

Газ последние месяцы дорожал по нескольким причинам. После холодной зимы европейские хранилища опустели. Наряду с этим выросло потребление энергоресурсов на фоне ослабления локдаунов в ЕС. Не обошлось и без политики. Российский "Газпром" не стал наращивать поставки газа в Европу, отказавшись заказывать дополнительные мощности прокачки через украинскую газотранспортную систему. К тому же на этой неделе на ремонт остановили газопровод "Ямал-Европа", что добавило напряженности рынку.

"Складывается впечатление, что "Газпром" отказывается увеличивать объемы поставок природного газа в Европу через украинский трубопровод, делая откровенный намек, что Россия готова давать дополнительный газ лишь по трубопроводу "Северный поток", – говорит глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Иными словами, "Газпром" шантажирует Европу ценой на газ в обмен на завершение строительства и скорейший запуск своего трубопровода в обход Украины.

Взлет цен на природный газ на европейском рынке – результат целого комплекса факторов, "сдержанность" "Газпрома" в увеличении объемов поставок – лишь один из них, считает руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

"Большое влияние на текущий напряженный рынок также оказали холодная весна в Европе, снижение поставок СПГ от многих ключевых экспортеров, существенное снижение объемов добычи газа у главных производителей региона – Норвегии и Великобритании, а также высокий спрос на СПГ в Азиатском регионе", – перечислил Мартыненко. Многие поставщики, не только "Газпром", как полагает эксперт, теперь пытаются извлечь максимум выгоды из высоких цен и не торопятся наращивать объемы.

Поставки газа на европейский рынок в течение ближайшего месяца едва ли сильно вырастут, тогда как заполненность газовых хранилищ в регионе уже сильно отстает от июльских показателей прошлых лет. "Это означает, что цены на газ могут оставаться на нынешних высоких уровнях, по крайней мере, еще несколько недель", – считает эксперт ICU.

При текущих условиях, по оценкам Дмитрия Чурина, газ может достичь отметки в 550 долларов/тысячу куб. м. После этого, как полагает аналитик, начнется активная поставка в Европу сжиженного газа из США и Ближнего Востока, что в итоге и позволит стабилизировать цены.

Зима близко

Запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), как и в странах ЕС, ниже, чем годом ранее. За два месяца закачки ПХГ пополнили почти на 1 млрд куб. м газа, сказал РБК-Украина директор по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский.

"Темпы закачки со второй половины июня выросли по сравнению с маем, в прошлом месяце было закачано 570 млн куб. м. В хранилищах уже более 16 млрд куб. м газа, это на 18% меньше прошлогодних показателей", – уточнил он.

Далее темпы закачки будут увеличиваться, говорят в НАКе. Июль станет переломным в этом вопросе. К началу отопительного сезона, как ожидается, в хранилищах будет накоплено до 20 млрд куб. м природного газа, говорит Белявский.

"Иными словами, за почти четыре месяца надо закачать 4 млрд куб. м газа. Это реалистичный сценарий. В то же время есть разные прогнозы относительно средне температурного режима в отопительный сезон, в частности, долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, который говорит, что, возможно, зима будет холодной", – пояснил собеседник.

Аномальная ситуация на европейском газовом рынке в любом случае не ударит по бытовым потребителям в Украине, уверен Белявский. "Импортный газ будет расти, но это не будет влиять на трехлетние контракты с ТКЭ (теплокоммунэнерго, - ред). И он не будет влиять на фиксированное предложение для бытовых потребителей, по крайней мере, до конца следующего отопительного сезона", – сказал изданию представитель НАК "Нафтогаз".

В Украине с мая этого года по апрель 2022 года для населения базовой является годовая цена. Поставщики могут ее только снижать, но не повышать. Тариф составляет от 7,80 до 13,5 гривен/кубометр в зависимости от региона и газопоставляющей компании. Большинство компании по стране установило цену до 9 гривен/кубометр.

Украинцев с мая автоматически перевели на фиксированные цены, чтобы избежать повторения ситуации в начале года, когда поставщики газа подняли расценки, поставив команду власти в весьма неудобное положение. И хотя запуск рынка газа был ожидаемым, ни население, ни политики оказались к нему не готовыми. По стране в январе прокатились локальные газовые протесты, вынудив власть придержать цены.

Тогда Кабинет министров с подачи Офиса президента сначала ограничил потолок цены на газ до конца отопительного сезона, а позже согласовал формат с "годовым продуктом" по фиксированной цене. И, по большому счету, годовая цена – политическое решение, которое, как показала ситуация с растущей стоимостью газа в Европе, оказалось весьма своевременным, по крайней мере, для самой же власти и ее рейтингов.

Механизм с фиксированной ценой, как уточнил Белявский, реализуется через газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины". Та, в свою очередь, получает ресурс от "Укргаздобычи" (УГД). Газа внутренней добычи должно хватить населению, чтобы пройти отопительный сезон без использования более дорогого импортного.

"УГД, по нашим расчетам, в 2021 году будет иметь показатель добычи 14,2 млрд кубометров газа. В то же время, для покрытия потребностей населения и ТКЭ нам нужно 13,9 млрд кубометров. То есть фактически газа собственной добычи УГВ будет достаточно, чтобы покрыть потребности населения и ТКЭ для населения", – уточнил Максим Белявский.

Фиксированный тариф в размере 7,96 гривен/кубометр от НАКа, по оценкам компании, более чем соответствует долгосрочной рыночной цене в Украине для розничного сегмента. Потому, как полагают в "Нафтогазе", нет повода для разговоров о рисках банкротства или дотирования стоимости газа со стороны той же УГД.

"Текущая конъюнктура на европейском газовом рынке никоим образом не повлияет на долгосрочную рыночную цену в формате тарифного пакета "Фиксированный". Но может влиять на тарифный пакет "Месячный" или "Сезонный". Кроме того, нет никаких оснований тем самым облгазсбытам, пока действует их годовой контракт с "Нафтогаз Трейдинг" на 6 млрд кубометров газа, спекулировать по этому и просить у государства дотации", – резюмировал Белявский.

"Коммуналка" будет дорожать

Местные власти смотрят на эту ситуацию несколько иначе. В Киеве уже указали на риски повышения тарифов на отопление и горячую воду. После отмены специальных обязательств по продаже газа на льготных условиях предприятиям ТКЭ, по сути, они должны работать в рынке и покупать газ по предоплате. И хотя НАК "Нафтогаз" предложил им фиксированную цену на длительный период, она все равно выше, чем та, которая была заложена в предыдущих тарифах, отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев. "Есть объективное предусловие на сегодняшний день для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", – сказал Пантелеев на брифинге во вторник.

РБК-Украина также обратилось за комментарием в компанию "ЙЕ Энергия", управляющую крупнейшей в стране сетью газопоставляющих предприятий. На момент выхода публикации в пресс-службе компании не предоставили ответы на запрос издания.

Если власти удастся найти компромисс с муниципалитетами по тарифам на коммунальные услуги, растущая цена газа в Европе все равно не пройдет бесследно для промышленности. "Заметное увеличение цен на энергоресурсы, включая природный газ и нефтепродукты, в итоге влияет на рост цен на конечные промышленные и потребительские товары", – говорит Дмитрий Чурин из Eavex Capital.

Под удар, среди прочих, могут попасть аграрии, использующие минеральные удобрения, которые, в свою очередь, производятся из газа. Кроме того, есть риск удорожания электроэнергии, вырабатываемой, в том числе на станциях с газовыми блоками. По этой цепочке продолжится увеличение себестоимости и продуктов питания, в производстве которых э/э занимает до 15% затрат. То есть так или иначе население на своем кармане ощутит рекордные скачки цены на газ.