Власть намеренно перекладывает ответственность за повышение тарифов на регионы, - "УДАР"

Власть намеренно перекладывает ответственность за повышение тарифов на газ в 15 тыс. гривен за тысячу кубов газа на местные власти, заставляя покрывать разницу в цене граждан.

"Кто тариф на газ утверждает? Центральная власть. А как местной власти качать тепло, когда газ стоит 15 тыс. грн? Для того, чтобы покрыть разницу в следующий отопительный сезон, из бюджета Киева нужно выделить 3,5 млрд грн", - говорит Розенко.

По его словам, полгода назад власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене от 7грн/куб, а теперь он стоит вдвое дороже.

"Последние два месяца "Нафтогаз" закачивает в хранилища газ с рынка по цене 14-15 тыс. грн за тысячу кубометров газа. И они завтра будут продавать этот газ уже не по 7, а по 15 тыс. грн. Они полгода назад говорили: "Нет, мы газ по 7-8-10 закупать не будем, это очень дорого". Кто будет покрывать разницу между 7 и 15 грн за куб газа? Киевляне", - подытожил Розенко.