Влада навмисно перекладає відповідальність за підвищення тарифів на регіони, - "УДАР"
Влада навмисно перекладає відповідальність за підвищення тарифів на газ до 15 тис. гривень за тисячу кубів газу на місцеву владу, змушуючи покривати різницю в ціні громадян.
Про це заявив представник "УДАРу Віталія Кличка" Павло Розенко.
"Хто тариф на газ затверджує? Центральна влада. А як місцевій владі качати тепло, коли газ коштує 15 тис. грн? Для того, щоб покрити різницю у наступний опалювальний сезон, з бюджету Києва потрібно виділити 3,5 млрд грн", - говорить Розенко.
За його словами, півроку тому влада відмовилась закачувати газ у сховища за ціною від 7грн/куб, а тепер він коштує вдвічі дорожче.
"Останні два місяці "Нафтогаз" закачує у сховища газ з ринку за ціною 14-15 тис. грн за тисячу кубометрів газу. І вони завтра будуть продавати цей газ уже не по 7, а по 15 тис. грн. Вони півроку тому говорили: "Ні, ми газ по 7-8-10 закупати не будемо, це дуже дорого". Хто буде покривати різницю між 7 і 15 грн за куб газу? Кияни", - підсумував Розенко.
Як повідомлялось, Європа опинилася в заручниках "Газпрому". Монополіст, підігрів і так високі ціни на газ, прозоро натякнув ЄС, що саме час прискорити запуск газопроводу "Північний потік-2". І хоча в Україні вартість газу для населення зафіксована до кінця наступного опалювального сезону, скачки котирувань на блакитне паливо в Європі не пройдуть безслідно для промисловості, чия продукція напевно подорожчає. Місцева влада також очікує підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Детальніше - в статті РБК-Україна.