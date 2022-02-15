Власть не должна воевать с бизнесом, это выглядит как диверсия против экономики, - экс-министр

"То, что они системно делают с национальной экономикой, создавая давление на национальную экономику, - а экономику у нас делают украинцы, в том числе маленькие, микробизнес, средний бизнес, большой бизнес, не имеет значения, они все создают рабочие места. Кто создает одно рабочее место, а кто создает 100 тыс. рабочих мест. Они все делают экономику сильной. С ними воевать нельзя", - отметил Гройсман.

Экс-премьер подчеркнул: курс власти, объявившей войну предпринимателям, оказывая на них фискальное давление, ошибочен и нанесет удар по национальной экономике.

"Не надо ни с кем сегодня воевать внутри страны. Ни с предпринимателями, ни с бизнесом, ни с малым бизнесом, ни с крупным бизнесом. Не надо менять сейчас законодательство, которое только социально подстрекает. Я вообще считаю, что в определенных своих проявлениях это выглядит как диверсия. Чтобы из-за таких неправильных, ненормальных, глупых решений делать, слить людей просто", - пояснил Гройсман.

По его мнению, власть должна вести диалог с бизнесом и совместно находить решения, в том числе относительно налоговой политики, которые не будут уничтожать предпринимателей, а наоборот, будут способствовать их развитию и росту экономики.

"Перед тем, как принимать решения, которые их касаются, нужно хотя бы садиться с ними и об этом говорить. Говорить о налоговой новой системе, о мотивации, о новых стимулах, об их зарплате, о налогах на зарплату, об расходах бюджета. Нужно говорить с людьми. Они его наполняют, этот бюджет, и нужно с ними говорить, как правильно его тратить, где создавать точки роста экономики, а не наоборот", - подытожил Гройсман.