Влада не повинна воювати з бізнесом, це виглядає як диверсія проти економіки, - екс-міністр

"Те, що вони системно роблять з національною економікою, створюючи тиск на національну економіку, - а економіку у нас роблять українці, в тому числі ті, які маленькі, мікробізнес, середній бізнес, великий бізнес, немає значення, вони всі створюють робочі місця. Хтось створює одне робоче місце, а хтось створює 100 тисяч робочих місць. Вони всі роблять економіку сильною. З ними воювати не можна", - зазначив Гройсман.

Екс-прем’єр наголосив: курс влади, що оголосила війну підприємцям, здійснюючи на них фіскальний тиск, є хибним та завдасть удару по національній економіці.

"Не треба ні з ким сьогодні воювати всередині країни. Ні з підприємцями, ні з бізнесом, ні з малим бізнесом, ні з великим бізнесом. Не треба змінювати зараз законодавство, яке тільки соціально підбурює. Я взагалі вважаю, що в певних своїх проявах це виглядає як диверсія. Щоби через такі неправильні, ненормальні, дурні рішення робити, злити людей просто", - пояснив Гройсман.

На його думку, влада має вести діалог з бізнесом та спільно знаходити рішення, зокрема й щодо податкової політики, які не знищуватимуть підприємців, а навпаки сприятимуть їх розвитку та зростанню економіки.

"Перед тим, як приймати рішення, які їх стосуються, треба хоча би сідати з ними і про це говорити. Говорити про податкову нову систему, про мотивацію, про нові стимули, про їхню зарплату, про податки на зарплату, про видатки бюджету. Треба говорити з людьми. Вони його наповнюють, цей бюджет, і треба з ними говорити, як правильно його витрачати, де створювати точки зростання економіки, а не навпаки", - підсумував Гройсман.