Власть должна прекратить давление на независимые набсоветы госкомпаний, - Рудык

В частности, по ее мнению, решение правительства об отстранении наблюдательного совета "Нафтогаза" и увольнении его руководителя стало прямым политическим вмешательством в работу госкомпании.

"Голос" будет требовать от власти перезапуск независимого и прозрачного корпоративного управления в госкомпаниях, в том числе в НАК "Нафтогаз".

"Правительство временно отстранило наблюдательный совет "Нафтогаза", чтобы иметь возможность временно выполнить роль высшего органа управления и уволить руководителя - это варварские методы де-факто уничтожения правительством бизнес-подходов в собственных политических интересах. Кого правительство пыталось обмануть? Учитывая реакцию мира на эти события, Украина обманула саму себя - и международные партнеры, и послы Большой семерки, и Государственный департамент США осудили такие действия правительства". - заявила Рудык.

Она также подчеркнула, что украинское общество не первый раз наблюдает возвращение к удобной для чиновников практике "ручного" управления государством и государственной собственностью.

"Мы уже видели подрыв независимости Национального банка, наблюдали атаку на систему антикоррупционных органов. Похожие попытки осуществляются в случае с судебной ветвью власти. Правительство должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов государственных компаний, а также избегать попыток давления на них. Важны не фамилии, важны принципы, потому что от этого зависит успех наших государственных компаний и инвестиционная привлекательность страны", - добавила лидер партии "Голос".