Влада має припинити тиск на незалежні наглядові ради держкомпаній, - Рудик

Зокрема, на її думку, рішення уряду щодо відсторонення наглядової ради "Нафтогазу" та звільнення її керівника стало прямим політичним втручанням у роботу держкомпанії.

"Голос" буде вимагати від влади перезапуск незалежного та прозорого корпоративного управління у держкомпаніях, в тому числі у НАК "Нафтогаз".

"Уряд тимчасово відсторонив наглядову раду "Нафтогазу", щоб мати можливість тимчасово виконати роль вищого органу управління та звільнити керівника - це варварські методи де-факто знищення урядом бізнес-підходів у власних політичних інтересах. Кого уряд намагався обдурити? Враховуючи реакцію світу на ці події, Україна обдурила саму себе - і міжнародні партнери, і посли Великої сімки, і Державний департамент США засудили такі дії уряду". - заявила Рудик.

Вона також наголосила, що українське суспільство не перший раз спостерігає повернення до зручної для чиновників практики "ручного" управління державою та державною власністю.

"Ми вже бачили підрив незалежності Національного банку, спостерігали атаку на систему антикорупційних органів. Схожі спроби здійснюються у випадку з судовою гілкою влади. Уряд має забезпечити формування незалежних наглядових рад державних компаній, а також уникати спроб тиску на них. Важливі не прізвища, важливі принципи, бо від цього залежить успіх наших державних компаній та інвестиційна привабливість країни", - додала лідер партії "Голос".