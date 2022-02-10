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Власть должна прекратить давление на бизнес и вмешательство в его работу, - ФРУ

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 12:24
Власть должна прекратить давление на бизнес и вмешательство в его работу, - ФРУ Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Федерация работодателей Украины (ФРУ) требует прекращения давления на отечественный бизнес и вмешательства в его деятельность. Ведь такие действия государства продолжают ухудшать экономическую ситуацию и инвестиционную привлекательность страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте ФРУ.

Как говорится в заявлении, ведущие страны мира делают все возможное, чтобы помочь бизнесу пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями. И ФРУ как представители отечественного бизнеса настаивают на том, что в кризисные периоды необходимо максимально упрощать работу компаний и минимизировать вмешательство государства в их деятельность. Однако власть, наоборот, делает бизнесу максимум препятствий.

"ФРУ поддерживала создание БЭБ как единого правоохранительного органа с аналитической составляющей по комплексному противодействию экономическим и финансовым преступлениям. И нам кажется очень странной ситуация, когда в последние полгода, в разгар экономического кризиса, мы видим гигантские штрафы, доначисление налогов задним числом, растущее количество проверок разными госорганами, обыски силовиков - список можно продолжать и продолжать", - подчеркнули в ФРУ.

В ФРУ напомнили об истории компаний "Новая почта", "Синево", "Сильпо" и "АрселорМитал", столкнувшихся с налоговым давлением. Последним прецедентом стали обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге.

"Представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявила о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес-группы со стороны силовых структур и о том, что обыски были совершены с существенными нарушениями законодательства. В частности, они были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркнули в ФРУ.

При этом сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности, указывают в ФРУ.

"Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у Группы и, более того, официально предоставили информацию об его отсутствии. Компании также не была предоставлена ​​информация об основаниях для утверждения, что существует определенная недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Однако только в 2021 году Группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году", - подчеркнули в ФРУ.

Напоследок в Федерации выразили убеждение, что если у фискалов есть вопросы к налогоплательщикам, их всегда можно решить в цивилизованной форме вместо того, чтобы отпугнуть от Украины инвесторов непредсказуемыми действиями государственных органов.

Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

Лидер "Голоса" Кира Рудык, комментируя ситуацию, заявила, что власть во времена экономического кризиса и военной угрозы должны поддерживать налогоплательщиков, а не мешать им работать.

А нардеп Ярослав Железняк заявил, что власть превратила БЭБ и ГБР в инструменты давления на бизнес.

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