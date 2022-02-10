Влада повинна припинити тиск на бізнес та втручання у його роботу, - ФРУ

Федерація роботодавців України (ФРУ) вимагає припинення тиску на вітчизняний бізнес та втручання у його діяльність. Адже такі дії держави лише продовжують погіршувати економічну ситуацію та інвестиційну привабливість країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву , опубліковану на офіційному сайті ФРУ.

Як сказано у заяві, провідні країни світу роблять усе можливе, щоб допомогти бізнесу пройти кризу, викликану коронавірусом, з якнайменшими втратами. І ФРУ, як представники вітчизняного бізнесу, наполягають на тому, що у кризові періоди необхідно максимально спрощувати роботу компаній та мінімізувати втручання держави у їх діяльність. Однак влада, навпаки, чинить бізнесу максимум перешкод.

"ФРУ підтримувала створення БЕБ як єдиного правоохоронного органу с аналітичною складовою з комплексної протидії економічним та фінансовим злочинам. І нам здається дуже дивною ситуація, коли в останні пів року, у розпал економічної кризи, ми бачимо гігантські штрафи, донарахування податків заднім числом, зростаючу кількість перевірок різними держорганами, обшуки силовиків - перелік можна продовжувати і продовжувати", - підкреслили у ФРУ.

У ФРУ нагадали про історії компаній "Нова пошта", "Синєво", "Сільпо" і "АрселорМітал", які зіткнулися з податковим тиском. Останнім прецедентом стали обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі.

"Представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявила про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур та про те, що обшуки були вчинені із суттєвими порушеннями законодавства. Зокрема, їх було проведено на підставі "дефектної" ухвали суду, в якій не було зазначено терміну його дії, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України", - наголосили у ФРУ.

При цьому повідомлення про факти заниження податкових зобов'язань підприємствами групи "Метінвест", які нібито мали місце, не відповідають дійсності, вказують у ФРУ.

"Податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу у Групи і, більш того, офіційно надали інформацію про його відсутність. Компанії також не було надано інформації про підстави для твердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Проте тільки у 2021 році Група переказала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році", - підкреслили у ФРУ.

Наостанок у Федерації висловили переконання, що якщо фіскали мають питання до платників податків, їх завжди можна вирішити у цивілізованій формі замість того, щоб відлякувати від України інвесторів непередбачуваними діями державних органів.