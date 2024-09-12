Власника авто, який посадить за кермо людину без прав, покарають штрафом: яка сума

Кого та як саме можуть покарати за кермування без прав

За словами експерта, частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачена відповідальність:

як за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким ТЗ

так і за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким ТЗ

"Тобто, у випадку, якщо власник транспортного засобу свідомо передав право керування ним особі, яка не має такого права, власник такого ТЗ нестиме відповідальність", - уточнив адвокат.

За такої ситуації громадянину можуть виписати штраф у розмірі 3 400 грн.

Якщо ж людина під час кермування не має при собі посвідчення водія (або не пред'явила його поліцейському у спосіб, який дає можливість прочитати та зафіксувати дані), їй може загрожувати накладення штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 425 грн.

Крім того, керування транспортним засобом людиною, стосовно якої було встановлено тимчасове обмеження у праві керування, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами - на строк від 3 до 6 місяців.

Якщо ж за кермо сіла особа, яку позбавили права керувати транспортними засобами, її можуть покарати накладенням штрафу в розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 20 400 грн.

Насамкінець, якщо водія без прав взагалі (або позбавленого водійського посвідчення) "ловлять" повторно впродовж року (після попереднього притягнення до відповідальності), йому загрожує штраф у розмірі 2 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 40 800 грн - з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.