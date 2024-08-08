Хто має право навчати водінню, а кому випишуть штраф: відповідь юриста

Раніше правилами дорожнього руху (ПДР) передбачалося, що навчати особу водити машину в Україні мав право досвідчений водій - зі стажем не менше 3 років та відповідним водійським посвідченням. Це міг бути родич, знайомий, або будь-яка інша людина. Тепер так робити не можна.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Вадим Володарський.

Хто має право навчати водіїв-початківців

Нині правила навчальної їзди передбачають, що навчати людину водити машину може тільки спеціаліст, тобто інструктор, який має відповідні дозвільні документи.

Згідно зі статтею 15 закону "Про дорожній рух", підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах - незалежно від форми власності та підпорядкування - які за результатами акредитації отримали відповідний сертифікат.

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам центрального органу виконавчої влади (що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я).

Уточнюється, що перелік вимог до закладів та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються Міністерством внутрішніх справ (за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у сферах освіти й науки, транспорту та охорони праці).

Виходячи з цього, можливість індивідуального навчання водінню фізичними особами (родичами, знайомими) виключена.

Загалом людина, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана:

пройти медичний огляд

пройти відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми (з урахуванням категорій транспортних засобів)

пройти відповідну підготовку з практичного керування в акредитованому закладі або перепідготовку (відповідно до типової навчальної програми)

успішно скласти теоретичний і практичний іспити (щоб отримати водійське посвідчення)

Як можуть карати водіїв за їзду без прав

Згідно з частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), як керування транспортним засобом особою, що не має такого права, так і передача керування такій особі, тягне стягнення у вигляді штрафу - у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Оскільки неоподатковуваний мінімум для мети Кодексу досі рахується у розмірі 17 гривень, розмір штрафу за таке правопорушення становитиме 3400 грн.

"Тобто, відповідальність несуть як той, хто безпосередньо керував транспортним засобом, не маючи такого права, так і той, хто передав керування", - уточнив Володарський.

За його словами, йдеться про право керування саме конкретним транспортним засобом.

"Тобто наявність посвідчення водія іншої категорії, не "рятує" від відповідальності", - додав експерт.

Водночас, за його словами, є важливий нюанс.

"У випадку ДТП із загиблими чи постраждалими з вини такої особи (яка керувати ТЗ не мала права), відповідальність, тільки вже кримінальну, також будуть нести обидва. Безпосередньо той, хто керував ТЗ, - за відповідною частиною ст. 286 КК України. А той, хто передав керування, - за ст. 287. А остання, серед іншого, передбачає й можливість позбавлення волі на строк до 5 років", - підсумував юрист.