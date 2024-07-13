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Категорії прав в Україні: що означають літери і цифри

Субота 13 липня 2024 19:00
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Категорії прав в Україні: що означають літери і цифри Фото: категорії прав в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На сьогодні в Україні існує більше десятка категорій транспорту, для керування яким потрібна окрема категорія в правах. Можна було б думати, що це питання стосується тільки тих, хто має якісь екзотичний транспорт, але ж ні – є випадки, коли і середньостатистичному сім’янинові може знадобитись нова категорія в правах.

Про діючі в Україні категорії водійських посвідчень читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті було використано Віденську конвенцію про дорожній рух та Постанови Кабміну України № 340 та № 511.

Попри те, що категорій водійських посвідчень в країні діє близько п’ятнадцяти, вони доволі зрозуміло структуровані і знаючи цю систему, можна більш-менш орієнтуватись в даному питанні.

Є чотири групи транспортних засобів, позначених літерами, які власне і визначають основні групи категорій:

  • А – мотоцикли та моторолери
  • B – легкові автомобілі та інші легкі автомобілі на їхній базі
  • C – вантажні автомобілі
  • D – автобуси.

В кожній категорії є підкатегорії, які покривають окремі групи транспортних засобів всередині категорії. Позначені цифрою 1 (А1, В1 тощо) означають право на управління тільки, так би мовити, полегшеною, початковою версію транспортних засобів відповідної категорії. А от додаткова літера навпаки, розширює можливості власника прав: підкатегорія з індексом Е (ВЕ,С1Е тощо) дозволяє буксирувати важкий причіп. Розповімо про категорії прав в Україні детальніше.

Категорії прав в Україні: що означають літери і цифри

Чим можна керувати з різними категоріями прав

Отже, отримавши права тієї чи іншої категорії, в Україні можна керувати:

  • А1 – мопедами, моторолерами та іншими двоколісними (триколісними) транспортними засобами, що мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
  • А – мотоциклами, зокрема з боковим причепом, та іншим двоколісним транспортом, що має двигун з робочим об’ємом 50 куб. см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;
  • В1 – квадро- і трициклами, мотоколясками та іншими триколісними (чотириколісними) транспортними засобами, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;
  • В – пасажирськими та легкими вантажними автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, а кількість сидячих місць, не рахуючи сидіння водія, восьми;
  • С1 – автомобілями для перевезення вантажів, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг;
  • С – автомобілями для перевезення вантажів, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг;
  • D1 - автобусами для перевезення пасажирів, що мають місць для сидіння, крім сидіння водія, не більше 16;
  • D – автобусами для перевезення пасажирів, що мають кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;
  • Т – тролейбусами та трамваями.

Водій, який має категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE може керувати составами транспортних засобів з тягачем відповідно категорії В, С1, С, D1 або D та з причепом масою понад 750 кг. Щоб керувати автопотягом у складі причепа меншої маси, підкатегорія з індексом Е не потрібна, досить мати права на керування автомобілем, який грає роль тягача.

Категорії прав в Україні: що означають літери і цифри

Обмеження по категоріям прав за віком

Молодим водіям (або майбутнім водіям) варто знати, що в деяких категоріях прав є певні вікові обмеження. Так, посвідчення водія в Україні можуть отримати особи, що досягли:

  • 16 років – категорії А1, А
  • 18 років – В1, В, С1, С
  • 19 років – категорії ВЕ, СЕ, С1Е
  • 21 років – категорії D1, D, D1E, DE, T

Категорії прав в Україні: що означають літери і цифри

Коротко

Якщо ви вже давно користуєтеся тим чи іншим транспортним засобом, а потім трапилась нагода сісти за кермо чогось для вас незвичного – наприклад, мікроавтобуса чи автівки з невеликим причепом, варто поцікавитися, чи не потребує новий для вас транспорт додаткової категорії в правах. Адже штраф за їзду без прав (а це фактично так і є) в Україні доволі суворий – від 3400 грн (за ст. 126 КУпАП).

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яких неприємностей чекати від авто у спеку.

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