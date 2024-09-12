Владельца авто, который посадит за руль человека без прав, накажут штрафом: какая сумма

Кого и как именно могут наказать за вождение без прав

По словам эксперта, частью 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность:

как за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким ТС

так и за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким ТС

"То есть, в случае если владелец транспортного средства сознательно передал право управления им лицу, не имеющему такого права, владелец такого ТС будет нести ответственность", - уточнил адвокат.

В такой ситуации гражданину могут выписать штраф в размере 3 400 грн.

Если же человек во время вождения не имеет при себе водительского удостоверения (или не предъявил его полицейскому способом, который дает возможность прочитать и зафиксировать данные), ему может грозить наложение штрафа в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 425 грн.

Кроме того, управление транспортным средством человеком, в отношении которого было установлено временное ограничение в праве управления, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев.

Если же за руль сел человек, которого лишили права управлять транспортными средствами, его могут наказать наложением штрафа в размере 1 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или 20 400 грн.

В завершение, если водителя без прав вообще (или лишенного водительского удостоверения) "ловят" повторно в течение года (после предыдущего привлечения к ответственности), ему грозит штраф в размере 2 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 40 800 грн - с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.