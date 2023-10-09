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Власник компанії "Київстар" продав свій бізнес і остаточно покинув ринок РФ

Росія, Понеділок 09 жовтня 2023 21:13
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Власник компанії "Київстар" продав свій бізнес і остаточно покинув ринок РФ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Телекомунікаційна компанія Veon сьогодні, 9 жовтня, завершила продаж своїх активів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву нідерландської компанії.

Як було оголошено раніше, угода не передбачає будь-яких угод про зворотний викуп і означає повний відхід з російського ринку для VEON.

Генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу сказав, що завершення продажу і завершення виходу з Росії дають їм змогу повністю зосередитися на інших ринках у Пакистані, Україні, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані.

"Я радий зазначити, що тепер ми перебуваємо в набагато сильнішій позиції для реалізації наших стратегічних пріоритетів. Ми хотіли б подякувати всім нашим зацікавленим сторонам і регулювальним органам, включно з Казначейством США, які підтримали нашу компанію в цьому процесі", - додав він.

Зазначається, що компанія продала місцевий телекомунікаційний актив ПАТ "Вимпелком", який працює під брендом "Білайн".

Вихід іноземних компаній з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Нещодавно одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Також Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок.

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