Криптобіржа Binance заявила про повний вихід з Росії

Одна з найбільших криптобірж у світі Binance остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Binance.

Процес переходу користувачів триватиме протягом року.

"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог. Ми залишаємося впевненими в довгостроковому зростанні Web3-індустрії в усьому світі і зосередимо нашу енергію на 100+ інших країнах, в яких ми працюємо", - заявив директор з дотримання нормативних вимог Ной Перлман.

Протягом наступних кількох місяців криптобіржа планує припинити роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.

"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо відзначити, що з цим продажем Binance повністю йде з Росії. На відміну від подібних угод з міжнародними компаніями в Росії, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не має можливості викупити частку в бізнесі", - зауважили в компанії.

Відхід з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Водночас є й ті, хто залишається в Росії з принципових вигод. До них відносяться Raiffeisen Bank, Metro, Auchan, PepsiCo, Mars та інші.