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Владелец компании "Киевстар" продал свой бизнес и окончательно покинул рынок РФ

Россия, Понедельник 09 октября 2023 21:13
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Владелец компании "Киевстар" продал свой бизнес и окончательно покинул рынок РФ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Телекоммуникационная компания Veon сегодня, 9 октября, завершила продажу своих активов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нидерландской компании.

Как было объявлено ранее, сделка не предусматривает каких-либо сделок об обратном выкупе и означает полный уход с российского рынка для VEON.

Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу сказал, что завершение продажи и завершение выхода из России позволяют им полностью сосредоточиться на других рынках в Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

"Я рад отметить, что теперь мы находимся в гораздо более сильной позиции для реализации наших стратегических приоритетов. Мы хотели бы поблагодарить всех наших заинтересованных сторон и регулирующих органов, включая Казначейство США, которые поддержали нашу компанию в этом процессе", - добавил он.

Отмечается, что компания продала местный телекоммуникационный актив ПАО "Вымпелком", который работает под брендом "Билайн".

Выход иностранных компаний с рынка России

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в феврале 2022 года, ряд западных компаний заявили о выходе с рынка России. Фирмы, которые пытаются остаться на территории страны-террориста, сталкиваются с большим ростом расходов, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые хотят продать.

Недавно одна из крупнейших криптобирж в мире Binance заявила, что окончательно выйдет из рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса на бирже CommEX.

Также Ingka Centres, являющаяся владельцем магазинов IKEA, продала свои активы и окончательно покинула российский рынок.

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