Власник Kadorr Group Ківан пропонував викупити борг GNT, але кредитори відмовилися, - Науменко

Конфлікт навколо GNT Group: що відомо

Корпоративний конфлікт між фондами Argentem Creek Partners (ACP), Innovatus Capital Partners та українською компанією GNT Group став однією з найгостріших історій у бізнес-середовищі.

Суперечка, що почалася наприкінці 2022 року, переросла у масштабну боротьбу за контроль над терміналами в Одеському порту.

Кредитори звинуватили GNT у зникненні заставного зерна, але в самій компанії пояснюють: зерно було лише частиною забезпечення, головною заставою виступали стратегічні стивідорні активи.

Попри блокаду порту та відсутність доходів у перші місяці війни, GNT намагалася знайти рішення. Одним із шляхів було залучення третіх осіб для викупу боргу перед кредиторами. До перемовин долучився відомий одеський девелопер і засновник Kadorr Group Аднан Ківан.

Роль Аднана Ківана

Як зазначив співзасновник GNT Володимир Науменко, Аднан Ківан виявив готовність закрити борг перед фондом Innovatus.

"Я просив мого друга, нині покійного Аднана Ківана, викупити цей борг, і він вийшов до них із пропозицією", - розповів Науменко.

Фонд навіть спочатку відгукнувся і попросив гарантії того, що у нього є необхідна сума грошей. Ківан без проблем надав довідки з банку про наявність коштів на рахунках. І після цього Innovatus зник. І більше ніколи не звертався ані по гроші, ані по зерно, сказав співзасновник GNT.

Подібна ситуація, за словами Науменка, повторилася й з ACP.

"До них справді зверталося багато людей із пропозицією викупити цей борг. Вони навіть не намагалися говорити з людьми, просто зникали. Їм не потрібні були гроші, вони не хотіли таким шляхом вирішувати питання. У них було завдання "забрати" актив, знецінити його і якимось чином продати", - заявив Науменко.

Звинувачення у рейдерстві та наслідки для бізнесу

Фактично, кредитори свідомо відмовлялися від погашення боргів, надаючи перевагу агресивному сценарію.

Замість реструктуризації чи домовленостей - перереєстрація компаній у "зручних" юрисдикціях, призначення "своїх" директорів та доведення бізнесу до руйнації, стверджує український бізнесмен.

У GNT Group підкреслюють, що їхня компанія працювала прозоро, протягом десятиліть співпрацювала з великими європейськими банками і завжди розраховувалася за своїми зобов’язаннями.

Арешт одного із засновників, Володимира Науменка, паралізував операційну діяльність, а контроль над активами перейшов до структур, близьких до ACP.

Науменко переконаний: відмова прийняти кошти від Ківана та інших потенційних інвесторів лише доводить справжні наміри кредиторів.

"У них було завдання "забрати" актив… Це рейдерська схема, а не інвестиції", - вважає бізнесмен.

Таким чином, навіть у найкритичніший момент, коли були реальні можливості врятувати ситуацію за рахунок добросовісних українських бізнесменів, кредитори обрали шлях конфлікту.

Сьогодні ж результат очевидний: замість розвитку і співпраці - зруйнований бізнес, тисячі втрачених робочих місць і знецінені стратегічні активи в Одеському порту, підсумував Володимир Науменко у своєму інтервʼю.

Водночас Володимир Науменко вже кілька місяців утримується під вартою. Він підкреслює, що кримінальна справа проти нього стала інструментом тиску й була ініційована самими кредиторами.

"Єдина мета - сфабрикувати кримінальну справу й продемонструвати її у США. Показати, що ми шахраї", - зазначає він, наголошуючи, що насправді завжди розраховувався з усіма банками та кредиторами.