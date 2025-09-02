Владелец Kadorr Group Киван предлагал выкупить долг GNT, но кредиторы отказались, - Науменко

Конфликт вокруг GNT Group: что известно

Корпоративный конфликт между фондами Argentem Creek Partners (ACP), Innovatus Capital Partners и украинской компанией GNT Group стал одной из самых острых историй в бизнес-среде.

Спор, начавшийся в конце 2022 года, перерос в масштабную борьбу за контроль над терминалами в Одесском порту.

Кредиторы обвинили GNT в исчезновении залогового зерна, но в самой компании объясняют: зерно было лишь частью обеспечения, главным залогом выступали стратегические стивидорные активы.

Несмотря на блокаду порта и отсутствие доходов в первые месяцы войны, GNT пыталась найти решение. Одним из путей было привлечение третьих лиц для выкупа долга кредиторам. К переговорам присоединился известный одесский девелопер и основатель Kadorr Group Аднан Киван.

Роль Аднана Кивана

Как отметил соучредитель GNT Владимир Науменко, Аднан Киван выразил готовность закрыть долг перед фондом Innovatus.

"Я просил моего друга, ныне покойного Аднана Кивана, выкупить этот долг, и он вышел к ним с предложением", - рассказал Науменко.

Фонд даже сначала отозвался и попросил гарантии того, что у него есть необходимая сумма денег. Киван без проблем предоставил справки из банка о наличии средств на счетах. И после этого Innovatus исчез. И больше никогда не обращался ни за деньгами, ни за зерном, сказал соучредитель GNT.

Подобная ситуация, по словам Науменко, повторилась и по ACP.

"К ним действительно обращалось много людей с предложением выкупить этот долг. Они даже не пытались говорить с людьми, просто исчезали. Им не нужны были деньги, они не хотели таким путем решать вопросы. У них была задача "забрать" актив, обесценить его и как-то продать", - заявил Науменко.

Обвинения в рейдерстве и последствия для бизнеса

Фактически, кредиторы сознательно отказывались от погашения долгов, предпочитая агрессивный сценарий.

Вместо реструктуризации или договоренностей - перерегистрация компаний в "удобных" юрисдикциях, назначение "своих" директоров и доведение бизнеса до разрушения, утверждает украинский бизнесмен.

В GNT Group подчеркивают, что их компания работала прозрачно, на протяжении десятилетий сотрудничала с крупными европейскими банками и всегда рассчитывалась по своим обязательствам.

Арест одного из основателей Владимира Науменко парализовал операционную деятельность, а контроль над активами перешел в структуры, близкие к ACP.

Науменко убежден: отказ принять средства от Кивана и других потенциальных инвесторов только доказывает подлинные намерения кредиторов.

"У них была задача "забрать" актив… Это рейдерская схема, а не инвестиции", - считает бизнесмен.

Таким образом, даже в самый критический момент, когда были реальные возможности спасти ситуацию за счет добросовестных украинских бизнесменов, кредиторы избрали путь конфликта.

Сегодня же результат очевиден: вместо развития и сотрудничества - разрушенный бизнес, тысячи утраченных рабочих мест и обесцененные стратегические активы в Одесском порту, подытожил Владимир Науменко в своем интервью.

В то же время Владимир Науменко уже несколько месяцев находится под стражей. Он подчеркивает, что уголовное дело против него стало инструментом давления и было инициировано самими кредиторами.

"Единственная цель - сфабриковать уголовное дело и продемонстрировать его в США. Показать, что мы мошенники", - отмечает он, подчеркивая, что действительно всегда рассчитывался со всеми банками и кредиторами.