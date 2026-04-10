Власне житло під 3%: як військовим та ветеранам отримати іпотеку через "єОселю"

Головне: Пільгові ставки: 3% для кадрових військових та мобілізованих, 7% - для ветеранів та УБД.

Іпотека під 3%: умови для військовослужбовців

Пільгова ставка у 3% річних доступна для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, а також для тих, хто був призваний за мобілізацією. Це найнижча кредитна ставка, яка діє в межах державної підтримки.

Вимоги до нерухомості:

Об’єкти: Квартира або приватний будинок (вторинний ринок або етап будівництва).

Квартира або приватний будинок (вторинний ринок або етап будівництва). Локація: Житло не має бути на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Житло не має бути на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій. Площа: Квартира - до 115,5 м², приватний будинок - до 125,5 м².

Умови для ветеранів та їхніх родин

Для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників і захисниць передбачена фіксована ставка 7% на термін до 20 років.

Скористатися цією опцією можуть:

Учасники бойових дій (УБД).

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Сім’ї загиблих ветеранів та захисників України.

Як подати заявку: покрокова інструкція

Процес оформлення іпотеки повністю цифровізований і відбувається через застосунок "Дія".

Алгоритм дій для діючих військових:

Відкрити розділ "Послуги" та обрати "єОселя".

Заповнити заявку та дочекатися попереднього схвалення.

Обрати банк-партнер та подати необхідні документи.

Для ветеранів у застосунку працює спеціальний розділ: "Сервіси" - "Ветеран Pro" - "єОселя".