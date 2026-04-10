Власне житло під 3%: як військовим та ветеранам отримати іпотеку через "єОселю"

В Україні продовжує діяти державна програма пільгового кредитування "єОселя", яка дозволяє військовослужбовцям та ветеранам придбати житло на максимально вигідних умовах. Ставки за кредитами коливаються від 3% до 7% залежно від статусу заявника.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.
Головне:
Пільгова ставка у 3% річних доступна для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, а також для тих, хто був призваний за мобілізацією. Це найнижча кредитна ставка, яка діє в межах державної підтримки.
Вимоги до нерухомості:
Для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників і захисниць передбачена фіксована ставка 7% на термін до 20 років.
Скористатися цією опцією можуть:
Процес оформлення іпотеки повністю цифровізований і відбувається через застосунок "Дія".
Алгоритм дій для діючих військових:
Для ветеранів у застосунку працює спеціальний розділ: "Сервіси" - "Ветеран Pro" - "єОселя".
