Ринок нерухомості "ожив": де в Україні будують найбільше і яке житло в попиті

08:00 30.03.2026 Пн
2 хв
Темпи зведення житла досягли "доковідних" часів
aimg Василина Копитко
Київ став лідером на первинному ринку (фото: Getty Images)

Обсяги введення житла в експлуатацію в Україні у 2025 році практично зрівнялися з "доковідними" показниками. При цьому на ринку зафіксовано тренд на "приватність" - українці дедалі частіше вибирають власні будинки замість квартир у багатоповерхівках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Читайте також: Плюс 30% за рік. Скільки коштують будинки в Україні і де найдешевше

Головне:

  • Стабілізація обсягів: У 2025 році введено 117,6 тис. одиниць житла, що відповідає рівням 2019-2020 років. Ринок подолав кризу падіння перших років війни.
  • Зміна пріоритетів: Кожен третій новий об'єкт в Україні - це приватний будинок. Попит на автономність змушує забудовників переорієнтовуватися з висоток на котеджні містечка.
  • Географія будівництва: Київ та область залишаються головними будівельними майданчиками країни, проте західні регіони (Львівщина, Волинь, Закарпаття) демонструють високу активність у приватному секторі.

Динаміка ринку: повернення до "класики"

За даними офіційної статистики, минулого року в Україні здали 117,6 тис. одиниць житла (квартир та приватних будинків). Це лише на 0,7% менше за показник 2024 року, що свідчить про остаточну стабілізацію галузі після обвалу на початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики зазначають, що структура будівництва повернулася до пропорції 70/30, яка була характерною для 2019-2020 років. У 2025 році частка індивідуальних будинків зросла до 31,5% (37,1 тис. одиниць). Для порівняння, у "піковому" 2021 році цей сегмент займав лише 19%, тоді як багатоповерхівки домінували з часткою 81%.

"Зростання частки приватних будинків - це тренд, продиктований війною. Українці частіше обирають автономність", - пояснює керівниця "ЛУН Статистика" Людмила Кірюхіна.

За її словами, професійні девелопери тепер активніше будують котеджні містечка та таунхауси як раціональну альтернативу міським квартирам.

Кількість квартир, які ввели в експлуатацію протягом 2025 року (інфографіка ЛУН)

Лідери за регіонами

Найбільшу кількість квартир у багатоквартирних будинках у 2025 році ввели в експлуатацію в таких регіонах:

  • Київ - майже 18 тис. квартир;
  • Київська область - 13,1 тис.;
  • Одеська область - 11,3 тис.

У сегменті приватного будівництва впевнену першість тримає Київська область (9,5 тис. будинків), за нею йдуть Львівська (3,6 тис.) та Волинська (2,6 тис.) області.

Загалом експерти констатують: ринок майже оговтався після падіння 2022-2023 років, а кількість зданого житла навіть на 22% перевищує показники карантинного 2020 року.

Читайте також про те, що у лютому 2026 року на Київщині різко зріс попит на приватний сектор. Головна причина - запит на енергонезалежність. Це також спровокувало стрибок цін на будинки до 20% лише за один місяць.

Раніше ми писали про те, що у лютому 2026-го підскочили ціни на вторинці. Найбільше житло подорожчало у Рівному та Одесі. Там вартість однокімнатних квартир зросла на 25-26%.

Іран погодився з більшістю пунктів мирного плану США, - Трамп
Іран погодився з більшістю пунктів мирного плану США, - Трамп
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни