Собственное жилье под 3%: как военным и ветеранам получить ипотеку через "єОселю"

Главное: Льготные ставки: 3% для кадровых военных и мобилизованных, 7% - для ветеранов и УБД.

Срок: Кредит выдается на срок до 20 лет с минимальным первым взносом.

Лимиты площади: До 115,5 м² для квартир и до 125,5 м² для частных домов.

Оформление: Подать заявку можно полностью дистанционно через приложение "Дія".

Ипотека под 3%: условия для военнослужащих

Льготная ставка в 3% годовых доступна для военнослужащих, которые проходят службу по контракту, а также для тех, кто был призван по мобилизации. Это самая низкая кредитная ставка, которая действует в рамках государственной поддержки.

Требования к недвижимости:

Объекты: Квартира или частный дом (вторичный рынок или этап строительства).

Локация: Жилье не должно быть на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Площадь: Квартира - до 115,5 м², частный дом - до 125,5 м².

Условия для ветеранов и их семей

Для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников и защитниц предусмотрена фиксированная ставка 7% на срок до 20 лет.

Воспользоваться этой опцией могут:

Участники боевых действий (УБД).

Лица с инвалидностью вследствие войны.

Семьи погибших ветеранов и защитников Украины.

Как подать заявку: пошаговая инструкция

Процесс оформления ипотеки полностью цифровизирован и происходит через приложение "Дія".

Алгоритм действий для действующих военных:

Открыть раздел "Услуги" и выбрать "єОселя".

Заполнить заявку и дождаться предварительного одобрения.

Выбрать банк-партнер и подать необходимые документы.

Для ветеранов в приложении работает специальный раздел: "Сервисы" - "Ветеран Pro" - "єОселя".