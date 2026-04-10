Общество Образование Деньги Изменения Экология

Собственное жилье под 3%: как военным и ветеранам получить ипотеку через "єОселю"

18:02 10.04.2026 Пт
2 мин
Жилье должно соответствовать определенным нормам. Какие действуют лимиты?
aimg Василина Копытко
Подать заявку на участие в программе можно через "Дію" (фото: Freepik)

В Украине продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "єОселя", которая позволяет военнослужащим и ветеранам приобрести жилье на максимально выгодных условиях. Ставки по кредитам колеблются от 3% до 7% в зависимости от статуса заявителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

Главное:

  • Льготные ставки: 3% для кадровых военных и мобилизованных, 7% - для ветеранов и УБД.
  • Срок: Кредит выдается на срок до 20 лет с минимальным первым взносом.
  • Лимиты площади: До 115,5 м² для квартир и до 125,5 м² для частных домов.
  • Оформление: Подать заявку можно полностью дистанционно через приложение "Дія".

Ипотека под 3%: условия для военнослужащих

Льготная ставка в 3% годовых доступна для военнослужащих, которые проходят службу по контракту, а также для тех, кто был призван по мобилизации. Это самая низкая кредитная ставка, которая действует в рамках государственной поддержки.

Требования к недвижимости:

  • Объекты: Квартира или частный дом (вторичный рынок или этап строительства).
  • Локация: Жилье не должно быть на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
  • Площадь: Квартира - до 115,5 м², частный дом - до 125,5 м².

Условия для ветеранов и их семей

Для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников и защитниц предусмотрена фиксированная ставка 7% на срок до 20 лет.

Воспользоваться этой опцией могут:

  • Участники боевых действий (УБД).
  • Лица с инвалидностью вследствие войны.
  • Семьи погибших ветеранов и защитников Украины.

Как подать заявку: пошаговая инструкция

Процесс оформления ипотеки полностью цифровизирован и происходит через приложение "Дія".

Алгоритм действий для действующих военных:

  • Открыть раздел "Услуги" и выбрать "єОселя".
  • Заполнить заявку и дождаться предварительного одобрения.
  • Выбрать банк-партнер и подать необходимые документы.

Для ветеранов в приложении работает специальный раздел: "Сервисы" - "Ветеран Pro" - "єОселя".

