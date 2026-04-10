Собственное жилье под 3%: как военным и ветеранам получить ипотеку через "єОселю"
В Украине продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "єОселя", которая позволяет военнослужащим и ветеранам приобрести жилье на максимально выгодных условиях. Ставки по кредитам колеблются от 3% до 7% в зависимости от статуса заявителя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.
Главное:
- Льготные ставки: 3% для кадровых военных и мобилизованных, 7% - для ветеранов и УБД.
- Срок: Кредит выдается на срок до 20 лет с минимальным первым взносом.
- Лимиты площади: До 115,5 м² для квартир и до 125,5 м² для частных домов.
- Оформление: Подать заявку можно полностью дистанционно через приложение "Дія".
Ипотека под 3%: условия для военнослужащих
Льготная ставка в 3% годовых доступна для военнослужащих, которые проходят службу по контракту, а также для тех, кто был призван по мобилизации. Это самая низкая кредитная ставка, которая действует в рамках государственной поддержки.
Требования к недвижимости:
- Объекты: Квартира или частный дом (вторичный рынок или этап строительства).
- Локация: Жилье не должно быть на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
- Площадь: Квартира - до 115,5 м², частный дом - до 125,5 м².
Условия для ветеранов и их семей
Для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников и защитниц предусмотрена фиксированная ставка 7% на срок до 20 лет.
Воспользоваться этой опцией могут:
- Участники боевых действий (УБД).
- Лица с инвалидностью вследствие войны.
- Семьи погибших ветеранов и защитников Украины.
Как подать заявку: пошаговая инструкция
Процесс оформления ипотеки полностью цифровизирован и происходит через приложение "Дія".
Алгоритм действий для действующих военных:
- Открыть раздел "Услуги" и выбрать "єОселя".
- Заполнить заявку и дождаться предварительного одобрения.
- Выбрать банк-партнер и подать необходимые документы.
Для ветеранов в приложении работает специальный раздел: "Сервисы" - "Ветеран Pro" - "єОселя".
