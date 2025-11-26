Устроил двойной теракт в Днепре: СБУ задержала несовершеннолетнего агента России

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт в Днепре 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он оказался несовершеннолетним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

23 ноября в Днепре возле железнодорожных путей взорвались два самодельных взрывных устройства. В результате первого подрыва погиб местный житель, 35-летний наркозависимый - его заманили туда россияне искать "закладку".

Подрыв мужчины использовали, как приманку для полиции. Когда на место прибыл наряд с взрывотехниками, россияне привели в действие второй СВП. По результатам взрыва один из полицейских получил тяжелое ранение.

"Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку в течение суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал "залечь на дно", - отметили в СБУ.

Агентом России оказался 16-летний переселенец из Сум, который временно проживал в Киеве. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram - парень искал там возможность заработать "легких денег".

По инструкции россиян агент поехал в Днепр, поселился в местном отеле и под видом хозяйственных закупок купил компоненты для создания СВП. Устройства он собрал, пользуясь инструкциями от куратора. СВУ были снаряжены мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскированы под огнетушители.

"Фигурант заложил СВУ возле объекта Укрзализныци, координаты которого получил заранее. Также он разместил неподалеку от места запланированного теракта камеру, чтобы рашисты смогли отследить прибытие жертв", - отметили в СБУ.

Сейчас агенту россиян сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Парню "светит" 15 лет тюремного заключения.