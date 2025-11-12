СБУ зірвала серію терактів у Києві: ФСБ готувала вибухи в метро та ТРЦ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, ФСБ готувала вибухи у київському метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства відомих українців.

Як встановили контррозвідники, організатором злочинів був мешканець тимчасово окупованого Криму, який після 2014 року почав працювати на ФСБ. Він вербував "однодумців" серед своїх знайомих, зокрема громадян України, які не підлягали мобілізації.

Один із завербованих агентів через треті країни прибув до Києва. Там він мав знайти схрон зі зброєю, пістолетом "Макарова", та виконати замовне вбивство відомої медійної особи.

Фото: СБУ зірвала серію терактів у Києві (t.me/SBUkr)

Крім того, агент отримав завдання підготувати теракти в кількох столичних ТРЦ і на одній зі станцій метро. Для цього він отримав інструкції зі створення саморобних вибухових пристроїв, оснащених мобільними телефонами для дистанційного підриву у годину пік.

Мета диверсії - посіяти паніку серед киян і дестабілізувати ситуацію в столиці.

Завдяки оперативним діям СБУ агента вдалося викрити ще до того, як він реалізував злочинний план. Слідчі задокументували всі його контакти з куратором з Криму.

Резиденту ФСБ уже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада (ч. 2 ст. 111),

терористичний акт (ч. 2 ст. 258),

незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Слідство також встановлює інших учасників агентурної мережі ФСБ.