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Влаштував у квартирі "спостережний пункт". СБУ затримала інформатора ФСБ

Фото: СБУ затримала інформатора ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали ворожого інформатора у Миколаєві, який влаштував у квартирі "спостережний пункт" за колонами Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

З вікон квартири затриманий спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів наших воїнів по одній із ключових автотрас у напрямку передової. Зокрема він намагався встановити орієнтовану кількість бойової техніки, а також звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

"Незважаючи на конспірацію російського інформатора, співробітники СБУ все одно викрили його і задокументували факти розвідувально-підривної діяльності. Щоб убезпечити шляхи переміщення українських військ, було проведено комплексні заходи, а самого фігуранта затримано "на гарячому", - пише СБУ. 

Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичним спротив, щоб втекти з місця подій. Втім, йому це не вдалося. 

 

Фото: СБУ затримала інформатора ФСБ (ssu.gov.ua)

Згідно з даними слідства, фігурант був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим, який наразі переховується у Донецьку та працює з ФСБ. Комунікацію з ним він підтримував через анонімний чат у месенджері, де він й публікував розвідувальні "звіти". 

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Що загрожує 

Інформатору повідомили про підозру  за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України  - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. 

Йому загрожує 12 років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Також ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

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