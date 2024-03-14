Влаштував у квартирі "спостережний пункт". СБУ затримала інформатора ФСБ

З вікон квартири затриманий спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів наших воїнів по одній із ключових автотрас у напрямку передової. Зокрема він намагався встановити орієнтовану кількість бойової техніки, а також звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

"Незважаючи на конспірацію російського інформатора, співробітники СБУ все одно викрили його і задокументували факти розвідувально-підривної діяльності. Щоб убезпечити шляхи переміщення українських військ, було проведено комплексні заходи, а самого фігуранта затримано "на гарячому", - пише СБУ.

Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичним спротив, щоб втекти з місця подій. Втім, йому це не вдалося.

Фото: СБУ затримала інформатора ФСБ (ssu.gov.ua)

Згідно з даними слідства, фігурант був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим, який наразі переховується у Донецьку та працює з ФСБ. Комунікацію з ним він підтримував через анонімний чат у месенджері, де він й публікував розвідувальні "звіти".

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Що загрожує

Інформатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує 12 років тюрми.