Устроил в квартире "наблюдательный пункт". СБУ задержала информатора ФСБ

Из окон квартиры задержанный наблюдал за интенсивностью движения подразделений наших воинов по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой. В частности он пытался установить ориентировочное количество боевой техники, а также обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений.

"Несмотря на конспирацию российского информатора, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы обезопасить пути перемещения украинских войск, были проведены комплексные мероприятия, а сам фигурант задержан "на горячем", - пишет СБУ.

Во время задержания злоумышленник вместе с сыном оказывал физическое сопротивление, чтобы скрыться с места событий. Впрочем, ему это не удалось.

Фото: СБУ задержала информатора ФСБ (ssu.gov.ua)

Согласно данным следствия, фигурант был на связи с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым, который сейчас скрывается в Донецке и работает с ФСБ. Коммуникацию с ним он поддерживал через анонимный чат в мессенджере, где он и публиковал разведывательные "отчеты".

Во время обыска был изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Что грозит

Информатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит 12 лет тюрьмы.