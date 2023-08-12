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Влаштували судний день. Контррозвідники СБУ показали знищення російського "Термінатора-2"

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Субота 12 серпня 2023 11:34
Влаштували судний день. Контррозвідники СБУ показали знищення російського "Термінатора-2" Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Контррозвідники СБУ влаштували судний день ворожому "аналоговнєту" БМПТ "Термінатор-2", вдаривши по ньому дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе", - пише СБУ.

Зазначається, що росіяни намагались врятувати "Термінатора" за допомогою танку Т-80, однак контррозвідники знищили й його.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби наші воїни знищили ще 510 російських окупантів. Станом на сьогодні країна-терорист, з початку повномасштабного вторгнення, втратила 253 290 одиниць живої сили.

Тим часом десантники показали знищення російського танку Т-80 в районі Бахмута Донецької області, де тривають запеклі бої.

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