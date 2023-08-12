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Устроили судный день. Контрразведчики СБУ показали уничтожение российского "Терминатора-2"

Новина українською →
Суббота 12 августа 2023 11:34
Автор: Сергей Пышкин

Контрразведчики СБУ устроили судный день вражескому "аналоговнету" БМПТ "Терминатор-2", ударив по нему дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе", - пишет СБУ.

Отмечается, что россияне пытались спасти "Терминатора" с помощью танка Т-80, однако контрразведчики уничтожили и его.

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