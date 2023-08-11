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Горів добре. Десантники знищили російський танк в районі Бахмута (відео)

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Бахмут, П'ятниця 11 серпня 2023 13:32
Горів добре. Десантники знищили російський танк в районі Бахмута (відео) Фото: українські десантники знищили російський Т-80 у районі Бахмута Донецької області (ілюстрація/t me suspilne chernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили російський танк Т-80 в районі Бахмута Донецької області, де тривають запеклі бої. Дим від палаючої техніки було видно досить далеко.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, за його словами, бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк в районі Бахмуту.

"Десантники виявили російський Т-80, відпрацювали наявним озброєнням та перетворили його на металобрухт", - розповів генерал.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 11 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 252 780 військових. Щодо танків, то українські військові з першого дня вторгнення РФ знищили вже майже 4300 танків окупантів.

Причому часто мішенню ЗСУ стають не лише ворожі танки старого зразка, а й "хвалений" Т-90 "Прорив". Для прикладу, один російський Т-90 "Прорив" ЗСУ навіть відремонтували і пустили вхід після того, як самі окупанти його втопили у водоймі.

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