ЗСУ знищили ще 510 окупантів й десяток артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
Минулої доби українські військові знищили ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 290 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 253 290 (+510) осіб ліквідовано;
- танків - 4295 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 8324 (+6) од.;
- артилерійських систем - 5053 (+10) од.;
- РСЗВ - 713 (+0) од.;
- засоби ППО - 472 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 313 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1378 (+1) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од.;
- спеціальна техніка - 759 (+3) од.
Фото: втрати ворога станом на 12.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ наших воїнів змушує ворога передислокувати свої сили, які обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські воїни. Через таку деградацію сил Росармії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.
Зокрема ISW стверджує про те, що військові влаштували ще одну вилазку на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Також просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області.
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