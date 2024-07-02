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Влаштовують пекло ворогу. В розвідці показали нічні полювання "привидів" ГУР

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На одному із напрямків фронту підрозділ Ghost влаштував нічні полювання на ворога та його техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

На одному із напрямку "привиди": 

  • спалили два місця базування російських окупантів;
  • знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження;
  • знищили паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників. 

Втрати Росії у війні 

Протягом минулої доби, 1 липня, втрати Росії у живій силі склали 1280 військових. Зокрема Сили оборони знищили: 

  • 8 танків;
  • 56 артилерійських систем;
  • 3 РСЗВ й не тільки.

Тим часом 3-тя окрема штурмова бригада показала відео зі знищенням дорогої російської самохідної гаубиці "Мста-С". Зокрема було уражено танк й броньовик. 

Також нещодавно десантники вдарили по великому скупченню живої сили на одній з ділянок фронту.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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