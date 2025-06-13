Влаштовують FPV-засідки на цивільні авто. ДПСУ попередило про нову тактику росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Водночас бійці "Феніксу" почала протидіяти ворогу та знищувати ці засідки. У Донецькій області протягом останнього часу були знищені:

Як пояснили в ДПСУ, ворог "паркує" на узбіччі дороги безпілотник й очікує на наближення "цілі", після чого - злітає та атакує.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила вже більше мільйона солдатів. Лише за останню добу втрати ворога склали ще 1220 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони уразили:

танк;

п'ять бойових броньованих машин;

42 артилерійські системи.

Коментуючи втрати ворога, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, що Росії за роки повномасштабної війни так й не вдалось досягти жодної стратегічної мети.

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп стверджував, що починає вважати, що диктатору Росії Володимиру Путіну байдуже на власні втрати.

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